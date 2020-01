Amiga Future Nachrichten Portal

Das Amiga Raytracing Society Forum ist online
Published 13.01.2020



https://www.amigaraytracers.com Die Amiga Raytracing Society hat jetzt ihr Forum vollständig online und freut sich, Euch dort begrüßen zu dürfen.Das Forum ist auf 3D-Raytracing, Modellierung und 2D-Kunst ausgerichtet, die auch in der 3D-Produktion zum Einsatz kommen. Ziel ist es, sowohl Anfänger als auch erfahrene Künstler mit ihren Bildern, Videos und Tutorials zusammenzubringen, sich gegenseitig zu helfen sowie zu beginnen und beizutreten Amiga- und 3D-orientierte Projekte.

