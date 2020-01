Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Matchic vorbestellbar Published 13.01.2020 - 00:40 by AndreasM



MATCHIC wird in Kürze in einem hervorragenden Collector's Edition Box-Set erhältlich sein. Die speziell angefertigte Luxus-Hochglanzbox wird allseitig bedruckte Kunstwerke enthalten. Das Feld enthält die folgenden Elemente:



• MATCHIC-Spiel auf einer 3,5-Zoll-Diskette, die mit einem Vinyl-Label versehen ist.

• Hochglanz Bedienungsanleitung.

• Hochglanz Kunstkarte.

• Abzeichen.

• Aufkleber.

• Schlüsselring.

• Hochglanz -Poster.



http://www.psytronik.net/newsite/index. ... 14-matchic Psytronik Software freut sich sehr, MATCHIC, ein Puzzlespiel für den Commodore Amiga, präsentieren zu können. Matchic wurde ursprünglich (sehr kurz) im Jahr 1991 veröffentlicht. Leider ging die Firma, die mit der Veröffentlichung des Spiels befasst war, kurz nach der Veröffentlichung des Spiels pleite und es wurden nur wenige Exemplare verkauft. Flash-Forward bis 2020 und Psytronik ist stolz darauf, diesem seltenen Amiga-Spiel eine richtige kommerzielle Veröffentlichung mit einer glänzenden Big-Box-Verpackung zu verleihen!MATCHIC wird in Kürze in einem hervorragenden Collector's Edition Box-Set erhältlich sein. Die speziell angefertigte Luxus-Hochglanzbox wird allseitig bedruckte Kunstwerke enthalten. Das Feld enthält die folgenden Elemente:• MATCHIC-Spiel auf einer 3,5-Zoll-Diskette, die mit einem Vinyl-Label versehen ist.• Hochglanz Bedienungsanleitung.• Hochglanz Kunstkarte.• Abzeichen.• Aufkleber.• Schlüsselring.• Hochglanz -Poster.

Back to previous page