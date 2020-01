Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

RETROpulsiv 15.0 Published 11.01.2020 - 15:08 by AndreasM



Eckdaten:

4. und 5. April 2020

Gebäude J, Raum 3.19



Öffnungszeiten:

Sa.: 10 - 23 Uhr

So.: 10 - 16 Uhr



Die RETROpulsiv findet im Gebäude J statt.



Die Hochschule bittet alle Besucher, auf dem Parkdeck (Zufahrt über die Friedberger

Straße 4) zu parken!



Die Teilnahme an der RETROpulsiv ist kostenlos.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Wer selbst Equipment mitbringen und ausstellen möchte, ist hierzu herzlich eingeladen! In diesem Fall wird um eine Anmeldungauf der Webpage gebeten.



http://www.hs-augsburg.de/retropulsiv/R ... ommen.html Wer kennt sie nicht, die Computer der 60er, 70er und 80er Jahre? Kaum jemand aus der ?Generation Golf? saß nicht in seiner Jugend vor einem Commodore 64, einem Schneider CPC oder träumte von einem Amiga oder Atari ST. Diese Zeit, in der die Welt der Computer vielfältig war und die begrenzten technischen Möglichkeiten ein hohes Maß an Kreativität förderten, wird auf der RETROpulsiv an der Hochschule Augsburg (erneut) zum Leben erweckt!Eckdaten:4. und 5. April 2020Gebäude J, Raum 3.19Öffnungszeiten:Sa.: 10 - 23 UhrSo.: 10 - 16 UhrDie RETROpulsiv findet im Gebäude J statt.Die Hochschule bittet alle Besucher, auf dem Parkdeck (Zufahrt über die FriedbergerStraße 4) zu parken!Die Teilnahme an der RETROpulsiv ist kostenlos.Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Wer selbst Equipment mitbringen und ausstellen möchte, ist hierzu herzlich eingeladen! In diesem Fall wird um eine Anmeldungauf der Webpage gebeten.

Back to previous page