Amiga Ireland Treffen 2020 Published 11.01.2020 - 18:16 by AndreasM



Wir sind seit 2015 aktiv und treffen uns jedes Jahr im Januar. Jeder kann ein Ticket buchen.



Egal, ob Ihr Euch für Spiele, Hardware, Software oder Demos interessiert oder einfach nur Gleichgesinnte treffen, für jeden ist etwas dabei.



Zu den Spielwettbewerben zählen SWOS, Stunt Car Racer, Paper Plane und mehr. Preise für die Gewinner auch für spontane Wettbewerbe.



Neues wie der A1222, Klassiker wie der Commodore 64, der Amiga 500 und 4000 sind häufig vertreten.

Vampir- und ARM-Systeme wie AmiBerry sind in der Regel auch zu sehen.



Der soziale Aspekt ist uns auch wichtig. Wir gehen am Freitagabend zum Essen (VIP-Ticketinhaber) und am Samstagabend in ein stimmungsvolles lokales Pub (es sind alle willkommen). Am Sonntagmorgen findet ein zwangloses Treffen in der Nähe statt.



Bisherige Gäste waren (und wir hoffen, sie wieder zu sehen):



Trevor Dickinson A-EON

David Pleasance Commodore / Freund

Mike Battilana Cloanto

Neil Cafferkey Ersteller von WiFi-Treibern für den Amiga

Rob Cranley Amiga Future Zeitschrift

Eddy Carroll SnoopDOS-Autor

Niall Ó? Brolchain? 2018 Irlands erstes kommerzielles Spiel (C64). Ehemaliges Mitglied von Seanad Éireann und Bürgermeister von Galway City.

Jon Hare? 2018 Sensible Software *

Volker Wertich? 2019 BlueByte & The Settlers *

Dave Haynie? 2020 Dave wird an beiden Veranstaltungstagen bei uns sein!



Preise



Spendenbasiert, aber normalerweise enthalten: Trophäen für einige Gewinner des Wettbewerbs, Amiga Ireland Champion Floppies für andere, WiFi-Karten für den klassischen Amiga, Box-Spiele, manchmal Hardware, Bücher, Zeitschriften, Handbücher und Poster. Zuvor wurde ein verpackter Amiga 500 gespendet.



Auch werden Hard- und Softwareanbieter (einschließlich einiger unserer Sponsoren) hier sein.



* Virtueller Gast über Webkonferenzen



Workshops: Mach dich mit dem Amiga an die Arbeit. Wir zielen eher auf Einführungen als auf fortgeschrittene Themen. Erweiterte Informationen sind jedoch häufig verfügbar.



Workshops haben Lernergebnisse definiert. Befolgt die Anweisungen auf dem Amiga und versucht, das Ziel zu erreichen. Die neuesten Informationen findet Ihr im Zeitplan.



Wer mitmachen kann, kontaktiert uns bitte. Es kann alles sein. Einige Beispiele: Blitz Basic, Protracker, Lightwave 3D, AmiBerry, AREXX, Löttechniken, Cross Compilation.



Jeden Januar für einen Freitag und Samstag in Athlone, Irland. Möglicherweise findet am Sonntagmorgen eine inoffizielle Versammlung statt.



Taucht in die Vergangenheit und Zukunft von Commodore und Amiga ein und trefft Gleichgesinnte aus Irland / Nordirland sowie aus Griechenland, Holland, Norwegen, England, Schottland, Wales, Polen, Deutschland, Neuseeland, USA, Australien.



