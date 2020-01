Amiga Future Nachrichten Portal

Hollywood Anwendung: PerCiMan 0.7 erschienen Published 10.01.2020 - 19:21 by HelmutH



https://via.i-networx.de/perciman/about.htm



Ulrich Beckers hat wieder an seinem Personen Kontakt und Informations Manager weiter gemacht

mit diesen Änderungen:

- neu: Erinnerungsfunktion für Geburtstage,

- behoben: Platzhalterbild falls Bild nicht gefunden wird,

