Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Amiga Future Ausgabe 142 erschienen Published 09.01.2020 - 14:26 by AndreasM



Wir haben die Druckauflage der deutschen Amiga Future verdoppelt. Es sollte also so schnell keine Probleme mit ausverkauften Heften mehr geben.



Heft Inhalt:



Special FPGA Amiga Clone

Review Blastaway

Review DiskPrint



und vieles, vieles mehr



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr auf der Amiga Future Homepage.



Heft-Info:

Bestellen: Die deutsche und englische Ausgabe 142 (Januar/Februar 2020) des Print-Magazines Amiga Future ist heute erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga Fachhandel bestellt werden.Wir haben die Druckauflage der deutschen Amiga Future verdoppelt. Es sollte also so schnell keine Probleme mit ausverkauften Heften mehr geben.Heft Inhalt:Special FPGA Amiga CloneReview BlastawayReview DiskPrintund vieles, vieles mehrEine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr auf der Amiga Future Homepage.Heft-Info: app.php/kb/index?c=13 Bestellen: https://www.amigashop.org

Back to previous page