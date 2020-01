Amiga Future Nachrichten Portal

AminetReadmeMaker 1.5 veröffentlicht Published 08.01.2020 - 21:31 by AndreasM



Mit diesem kleinen Tool könnt Ihr ganz einfach eine Aminet-Readme-Datei schreiben und auf den aminet-Server hochladen!



Änderungen:



04-Jan-2020, v1.5



- Zeigt die aktuelle Cursorposition des Beschreibungsfeldes in der Statusleiste an

- Zeigt eine Warnung an, wenn die Cursorposition 78 Zeichen überschreitet, da dies die empfohlene Breite für Aminet-Beschreibungen ist [vorgeschlagen von Bernd Assenmacher]



