C64: Digital Talk Ausgabe 107 erschienen Published 08.01.2020 - 15:10 by AndreasM



Freut euch auf viele Spieletests, der Verlosung der Pi1541-Platinen, sowie weitere interessante Themen rund um euren 64kbyter und auch ein klein wenig darüber hinaus.



https://nemesiz4ever.de/digitaltalk/



