7-bit: Turbokarte Wicher508i Spezifikation Published 06.01.2020 - 23:27 by HelmutH



https://retro.7-bit.pl/?lang=en&go=aktualnosci&view=188



7-bit hatte noch im Dezember die Spezifikationen für ihre neue Turbokarte Wicher508i für den Amiga 500/500+ bekannt gegeben.



- AmigaA500/A500+-Kompatibilität (an Stelle der Original-CPU),

- PLCC68-gepackte MC68HC000-Chip-Unterstützung,

- empfohlene Chip-Version: MC68HC000 (nicht enthalten),

- unterstützte CPU-Taktraten: 7,25,50 MHz,

- Ram-Speicher: 16MB SDRAM (AmigaOS verwendet 11MB),

- Amiga A600-kompatibler IDE-Controller (benötigt Kickstart >= 2.05 (37.350)),

- I2C-Controller,

- MAPROM-Funktion,

- BootRom-Funktion,

