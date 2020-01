Amiga Future Nachrichten Portal

RetroPlay: Neue Videos online Published 05.01.2020 - 13:05 by AndreasM



InfoTime 01/2020: Nach den Streams, quer durch den Dschungel und eine Winterpause



Mit 2019 geht ein spannendes und anstrengendes Jahr zuende. Wir werfen einen Blick zurück auf die Advents-Streams, geben eine Vorschau auf die Videos für Januar 2020 und gehen in eine zweiwöchige Winterpause.



http://www.youtube.com/watch?v=Cq_cckWvQTE





SilWestern: Wanted #2 - Blaue Bohnen ohne Ende (RetroPlay/Amiga)



Hagen: entspannt. Dennis: völlig am Ende. Nachdem wir im letzten Anlauf beim Endgegner knapp gescheitert sind, wagen wir einen zweiten Anlauf. Also Fahndungsliste geschnappt und auf in die Prärie. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht das Kopfgeld noch einstreichen sollten. Mit der Munition haushalten und immer brav die Hand auf der Leertaste, damit im Notfall die Dynamitstange nicht auf sich warten lässt. Und wenn Dennis immer schön auf Hagens Anweisungen hört, kann ja eigentlich gar nichts schiefgehen. Oder?



