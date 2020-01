Amiga Future Nachrichten Portal

Screenshot Screenbar-Plugin 1.0 veröffentlicht Published 05.01.2020 - 16:08 by AndreasM



Screenshot.sbar V1.0 wurde veröffentlicht.

Es kann einzelne Fenster, mehrere Fenster, frei wählbare Rechteckbereiche und sogar Bereiche einfangen, die einfach mit der Maus gezeichnet wurden, und vieles mehr.



Eigenschaften

* Kann Fenster, ganze Bildschirme oder nur einen frei gewählten Teil des Bildschirms erfassen

* Kann Fenster einschließlich ihrer Schatten einfangen

* Kann auch den Mauszeiger einfangen

* Kann ein Wasserzeichen über aufgenommene Screenshots legen

* Kann einen freien Text über aufgenommene Screenshots legen

* Frei einstellbare Grab-Verzögerung

* Schönes fließend animiertes Countdown-Fenster

* Sounds für Countdown und einfangen

* Iris-Animation beim Greifen

* Kann ein Skript ausführen, nachdem das einfangen abgeschlossen ist

* Kommt mit einem eingebauten Grafikprogramm:

- Texte und Bildbereiche lassen sich leicht unkenntlich machen oder hervorheben

- Bietet ein schönes Symmetrie-Tool, das zum Beispiel von Deluxe Paint bekannt ist (und ja, es tut mir schrecklich leid, aber dieses Feature musste hinzugefügt werden, weil es cool ist)

- Kann Pfeile auf verschiedene Dinge zeichnen, was auch cool ist!

- Als Bonus kommt es auch als separates Programm (siehe Bonus Drawer)

* Wurde in der Entwicklung SchnitzelSchnäpper genannt



