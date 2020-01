Amiga Future Nachrichten Portal

Trevors Blog: Ein weiterer sonniger Tag



Mehr auf Der Sommer ist in Neuseeland angekommen. Die Sonne scheint, die Pohutakawa-Bäume fangen an, hellrot zu blühen, also muss es wieder Weihnachtszeit sein. Ich glaube, ich habe das schon einmal gesagt, mein Gehirn mit Nordhalbkugel-Prägung wird sich im Sommer nie an Weihnachten gewöhnen! Zum Glück werde ich nächsten Monat nach Europa reisen, um am Amiga Ireland 2020 teilzunehmen. Ich bin sicher, dass ich ein paar traditionelle europäische Winterwetter mit einer großzügigen Portion großartiger irischer Gastfreundschaft erleben kann ...Mehr auf http://blog.a-eon.biz/blog/

