MUI 5.0-2019R4 für AmigaOS4/PPC und AmigaOS3/m68k veröffentlicht Published 03.01.2020 - 23:17 by AndreasM

Ihr findet das Archiv in unserem Download-Bereich

http://download.muidev.de/



Wie in allen bisherigen Versionen ist ein Keyfile zur Nutzung aller Funktionen erforderlich.

Die Keyfiles von MUI 3.8 können uneingeschränkt verwendet werden.



Bitte bedenkt, dass MUI5 für AmigaOS3/m68k für leistungsstärkere Systeme, mit schneller CPU und Grafikkarte, gedacht ist. Es ist möglich es auf einem echten 68k System zu verwenden, eine Emulation wie WinUAE wird empfohlen.

Es werden auch Farbpaletten mit gemappten 265 Farben unterstützt. MUI5 verwendet jedoch vorrangig Truecolor Bilder und Effekte, die jedoch nicht auf gemappte Farbpaletten dargestellt werden können.



