Ami-Express 5.2.0 aktualisiert Published 03.01.2020 - 23:10 by AndreasM



Ami-Express war ein BBS-System, das auf Commodore Amiga-Computern lief und in den 1990er Jahren von Lightspeed Technologies entwickelt wurde.



Version 5.2.0



Dies ist eine Neufassung des in Amiga E geschriebenen Systems. Es ist Open Source und verfügt über neue Funktionen und Fehlerkorrekturen. Außerdem wird eine nahezu 100% ige Abwärtskompatibilität mit den Versionen 4.x angestrebt.



Ich habe Joe Hodge / LightSpeed ​​Technologies, den Besitzer des /X-Produkts, im Dezember 2018 kontaktiert und er hat mir seine uneingeschränkte Genehmigung erteilt, diese Software zu übernehmen und den Namen Ami-Express weiter zu verwenden.



Ich habe auch die Dokumentation für Ami-Express aktualisiert, da viele vorhandene Funktionen nicht vollständig dokumentiert waren. Einige der neuen Funktionen in dieser Version sind:



* Native Telnet-Unterstützung, die telnetd.device überflüssig macht

* Optionales Caching von Dateilisten im RAM:

* Konfigurierbares Sperren von Verbindungen (nur natives Telnet)

* Unterstützung für asyncio.library zur Beschleunigung der Übertragung

* Die Fähigkeit, ältere Versionen der /X-Versionsnummer nachzuahmen

* Fähigkeit, alle Nachrichten aufzulisten

* UP-Befehl zeigt Datum / Uhrzeit des letzten Starts des Knotens an



Der gesamte Quellcode ist zusammen mit der Dokumentation unter



In diesem Archiv sind verschiedene Beispiele für BBS-Konfigurationen im Tooltype- (.info) und Konfigurationsdateiformat (.cfg) enthalten. Diese richten sich an Benutzer, die zum ersten Mal ein BBS einrichten möchten. Es gibt auch eine Datei namens aeicon.json, die mit dem JSON-Import-Tool oder durch Auswahl der Datei beim ersten Start von / X ohne Konfiguration importiert werden kann. Diese Datei erstellt eine Grundstruktur ähnlich der im Archiv enthaltenen.



Wer bereits ein /X4-Benutzer ist, kann die ACP- und Express-Dateien durch alte Versionen ersetzen und sollten so weit wie möglich abwärtskompatibel sein. Bitte kontaktiert mich oder meldet es in Github, wenn Probleme auftreten.



-------------------------------------------------- -------------------------

Diese Pressemitteilung ist meinem Partner Traci gewidmet, der

Ende 2018 unerwartet erkrankt war und nach einem durch

Influenza verursachten Lungenschaden verstarb. RIP Traci xx.

-------------------------------------------------- -------------------------



Versionsgeschichte



5.2.0 2. Januar 2020

* Natives Telnet, FTP-Dateiübertragungen, einige Bugfixes.



5.1.0 3. Juni 2019

* Neue Funktionen und Bugfixes.



5.0.0 23. Dezember 2018

* Erste Veröffentlichung dieses Projekts

