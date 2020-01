Amiga Future Nachrichten Portal

Published 03.01.2020



- November / Dezember 2019 Nachrichten.

- Alte Artikel von Joystick Hedbo 34 bis 43: Review von DragonScape, Bericht: Personal Computer Show 1989, Review von Chicago 90, Review von Carrier Command, Review von Stormlord, News: Die Demo von Shadow Of The Beast, Review von Bloodwych, News : Die Täuschung von Tim und Struppi auf dem Mond, Überprüfung der totalen Sonnenfinsternis, Überprüfung der RVF Honda, etc.

- Interview mit Henk Nieborg (Grafiker von Lionheart, Flink und Xeno Crisis).

- Interview mit Andreas Magerl (Herausgeber von Amiga Future).

- Interview mit Stéphane Pitteloud (Apollo-Team).

- Vergleich: IBrowse 2.5 vs NetSurf 3.10.

- Bewertung von Turm 57.

- Überprüfung von Reshoot.

- Tutorial: Drucken mit MorphOS 3.12+.

- Hardware: Amiga 500 ++.

- Sicht: Die Lieferschwierigkeiten des Amiga 4000.

- Datei: Das neue MorphOS-Speichersystem.

- Galerie: Amiga-Hardware hinzugefügt.

- Spezielles Quiz über Vampire V4.



Besucht

