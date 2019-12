Amiga Future Nachrichten Portal

BoingsWorld Episode 92 Published 31.12.2019 - 12:28



Hallo liebe Amigafans,



das wars also mit dem Jahr 2019.

Wir wünschen allen Amiga Fans einen guten Rutsch ins Jahr 2020!

Wir würden uns über Anregungen oder Themenvorschläge von Euch freuen,

um 2020 gemeinsam wieder einen Tollen und Interessanten Podcast zu machen.



In diesem Sinne - Einen guten Rutsch ins Jahr 2020!!!



Wir wünschen Euch viel Spaß und gute Unterhaltung

mit der aktuellen Ausgabe von BoingsWorld...



BoingsWorld Episode 93 erscheint... when it´s done..!



Euer BoingsWorld Team



