AMIread - Vorschau von DiskMag Published 31.12.2019 - 20:34 by AndreasM



http://aminet.net/mags/misc/AMIread.lha Nach so vielen Versuchen, das AMIread zu machen ... ist dies endlich die erste Vorschau des Disk-Magazins für Amiga & Co.

