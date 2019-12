Amiga Future Nachrichten Portal

AmiUpdate 2.47 veröffentlicht Published 31.12.2019 - 20:34 by AndreasM



Änderungen:



- Wenn Updates nach dem Scannen gefunden wurden, als das Symbol angezeigt wurde, war die Hauptaktualisierungsliste nicht verfügbar, bis erneut ein manueller Scan durchgeführt wurde. #144 behoben. Danke an Raziel für den Bericht.



- Systemweite Änderungen zur Unterstützung eines separaten Verzeichnisses zum Speichern heruntergeladener Archive.



Prefs 53.13 (26.12.2019)

o Bei Verwendung eines benutzerdefinierten Bildschirms wurde der Bildschirm nicht geschlossen, nachdem der Einstellungen-Editor geschlossen wurde. Behoben. Vielen Dank an Janne Peraaho für den Bericht.

o Der "About"-Anforderer erschien immer auf dem Workbench-Bildschirm, auch wenn der Editor seinen eigenen Bildschirm verwendete.

o Die Liste der Server kann jetzt neu angeordnet werden, indem die Reihenfolge der zu überprüfenden Server geändert wird. Vielen Dank an Valiant für die Idee.

o Das Verzeichnis, in das heruntergeladene Archive gespeichert werden, kann nun ein separates Verzeichnis zum Arbeitsverzeichnis sein (normalerweise "RAM: Unpacked").

o Beim Verlassen des Fensters "Server bearbeiten" wurde der Status des aktuellen "Self-Update" -Servers falsch eingestellt. Fixes # 150.



update.library 53.17 (26.12.2019)

o Die interne Struktur der Einstellungen wurde geändert, damit der neue Pfad zum Speichern von Archiven verwendet werden kann.

o Die interne Struktur der "Prefs" wurde geändert, um etwas konservativer mit dem Speicher umzugehen.



- Obwohl der Self-Update-Server jetzt konfigurierbar ist, wurde der Download-Speicherort für das Update-Archiv weiterhin fest auf die problematische Domäne "amiupdate.net" festgelegt. Es wurde nun behoben, dass ein relativer Pfad des ausgewählten Servers aus den Einstellungen verwendet wird.



update.library 53.18 (29.12.2019)

o Aus irgendeinem Grund verursachte die Funktion zum Schreiben in das Protokoll Probleme, was immer noch nicht ersichtlich ist, warum, aber zumindest nach einigen sauberen Kompilierungen, wieder in Ordnung zu sein scheint.





