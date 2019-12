Amiga Future Nachrichten Portal

ZitaFTP-Server erhält ein Docky-Epiphany-Update Published 31.12.2019 - 20:30 by AndreasM



Zwei Ankündigungen:

- ZitaFTP Server bekommt ein Dock und

- Epiphany Special: Holt Euch ZitaFTP Server zum Original-Release-Preis (15% Rabatt auf den Standard).



Ich freue mich, mitteilen zu können, dass ZitaFTP Server für AmigaOS 4 den ersten Teil der geplanten Benutzeroberfläche enthält.

Es sollte vor Weihnachten veröffentlicht werden, es verzögerte sich jedoch. Doch nun ist es also geschafft, dies ist das Epiphany-Update.



Was gibt's Neues?



Die größte Änderung ist das neue Dock, das Statusinformationen anzeigt und über ein Popup-Menü verfügt, mit dem die Konfiguration bearbeitet, der Server neu gestartet und der Server einfach heruntergefahren werden kann. Kein Senden von Strg + C mehr an den Server, um ihn herunterzufahren.



Schaut Euch das Video an: [



Es bedeutet auch, dass ZitaFTP endlich ein eigenes Icon hat:



Epiphany Update Spezial



Es ist zu spät für Weihnachten, aber der 6. Januar ist das nachweihnachtliche Dreikönigsfest, an dem die drei Weisen aus dem Osten und ihre Geschenke in Gold, Frankinsense und Myrrhe für das Jesuskind ankommen. Ich behaupte nicht, ein Weiser zu sein, aber ich habe ein Geschenk für Euch: Ihr könnt den neuen, verbesserten ZitaFTP-Server für den ursprünglichen Veröffentlichungspreis (15% gegenüber dem Standardpreis) erwerben.



Dieses Sonderangebot gilt bis zwei Wochen nach dem Dreikönigsfest (Montag, 20. Januar 2020).



