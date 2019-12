Amiga Future Nachrichten Portal

iConecta 1.05 veröffentlicht Published 31.12.2019 - 20:27 by AndreasM



Als kleines und einfaches Tool zum Testen der Internetverbindung wurde auf Macs entwickelt, auf denen MorphOS ausgeführt und die drahtlose Verbindung verwendet wird.

Dieses kleine Tool ist keine bösartige Spyware-, Überwachungs- oder Keylogger-App. Sie überprüfen nur, ob der Computer online oder offline ist, um böse Überraschungen beim Surfen oder Herunterladen zu vermeiden.



Ihr könnt das System neu starten oder herunterfahren, wenn beispielsweise OWB abstürzt.



Auch das Programm bewahrt die Privatsphäre und löscht Dateien von OWB (Orygin Web Browser):



cookies.db

History.db

TopSites.db

webpageIcons.db

LocalStorage cookies

Bookmarks.html

Passwords.db



