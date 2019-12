Amiga Future Nachrichten Portal

Klaus Sommer schreibt:



Heuer konnte ich 103 Magazine digitalisieren und euch hier kostenfrei und legal zur Verfügung stellen. Ein persönliches Highlight des heurigen Jahrens war das Spiel Die Sage von Nietoom, welches ebenfalls hier nun als Vollversion bereitgestellt werden kann. Insgesamt gab es auch noch 7 Bücher, welche in den letzten 50 Wochen hinzugefügt werden konnten.



Bedanken möchte ich mich auch wieder bei allen Unterstützern dieses Projekts. Die heurigen finanziellen Spenden deckten ca. 80% der Webspace-/Hostingkosten und nur durch die "Papier"-Spenden konnten einige der heurigen Hefte hier eingefügt werden. Vielen Dank also nochmals für eure bisherige Unterstützung!



Als Vorschau für 2020 kann ich zumindest schonmal versprechen, dass die Jahrgängen 2006 & 2007 der Man!iac hier eingefügt werden. Ebenfalls wird der Jahrgang 1994 des Amiga Magazin's kommen. Ein Mega-Paket an Büchern (30+) steht ebenfalls für 2020 bereit, da ich 3 (bzw. 5) Autoren gewinnen konnte, welche mir die Erlaubnis für ihre Bücher gaben.



Bitte unterstützt dieses Projekt auch weiterhin, denn nur so können die ~140GB an Daten dauerhaft hier zur Verfügung gestellt werden und neuer Content das bisherige Angebot erweitern.



Guten Rutsch ins Jahr 2020,

Klaus

