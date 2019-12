Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

RetroPlay: Neue Videos online Published 29.12.2019 - 12:24 by AndreasM



Loom #12: Eine zerissene Welt (RetroPlay/Amiga)



Verfolgungsjagd am Webstuhl, dramatische Musik, mörderböse Action ist angesagt im großen Finale! Drama! Wie lautet der Spruch, um das Artefakt in seine Einzelteile zu zerlegen? Zauber um Zauber kämpfen wir gegen das Chaos und uns durch das epische Finale. Das ist wie Siegfried gegen den Drachen.Wie Gandalf gegen Saruman. Wie Luke gegen Darth Vader. Zu dumm, dass wir blau von blau nicht unterscheiden können! Ob wir es wohl noch rechtzeitig schaffen, bevor "das Böse"® uns alle unterjocht?!



http://www.youtube.com/watch?v=Xpgx0rOD5fY





Unsere ersten Heiltränke (Back to Minecraft #26)



Wir sind zurück aus dem Nether und haben jetzt endlich alle Zutaten, um den Braustand zu bauen und unsere ersten Tränke zu brauen. Während Dennis In-your-Face-Heiltränke zusammenrührt, bauen Lukas und Michael eine Netherwarzen-Farm der Marke: "Warum einfach, wenn's auch umständlich geht?"



http://www.youtube.com/watch?v=jRDprEYBwKw





SilWestern: Wanted #1 - Für eine Handvoll Patronen (RetroPlay/Amiga)



Sil-Western-Zeit - pünktlich zum Jahreswechsel stürzen wir uns in den Wilden Westen: verr(a)uchte Saloons, Banditos und rauchende Colts. In "Wanted" steigen wir in die Rolle eines schießwütigen Kopfgeldjägers und machen uns auf die Suche nach dem Bandenanführer, der uns in einem langen Canyon natürlich seine Schergen entgegenschickt. Um das Nachladen des Colts brauchen wir uns nicht zu kümmern, aber die ein oder andere Dynamitstange könnte sich hier und da als nützlich erweisen... Yeehaw!



http://www.youtube.com/watch?v=wnaUi6tuocs





Deadly Down-Punch-Power (Die Outtakes #19)



Heute bei den Outtakes: Hochstehende Kragen, schwierige Spieletitel und zwei Auspack-Messer



http://www.youtube.com/watch?v=AdV9XPIsRnk Virtual Dimension schreibt:Loom #12: Eine zerissene Welt (RetroPlay/Amiga)Verfolgungsjagd am Webstuhl, dramatische Musik, mörderböse Action ist angesagt im großen Finale! Drama! Wie lautet der Spruch, um das Artefakt in seine Einzelteile zu zerlegen? Zauber um Zauber kämpfen wir gegen das Chaos und uns durch das epische Finale. Das ist wie Siegfried gegen den Drachen.Wie Gandalf gegen Saruman. Wie Luke gegen Darth Vader. Zu dumm, dass wir blau von blau nicht unterscheiden können! Ob wir es wohl noch rechtzeitig schaffen, bevor "das Böse"® uns alle unterjocht?!Unsere ersten Heiltränke (Back to Minecraft #26)Wir sind zurück aus dem Nether und haben jetzt endlich alle Zutaten, um den Braustand zu bauen und unsere ersten Tränke zu brauen. Während Dennis In-your-Face-Heiltränke zusammenrührt, bauen Lukas und Michael eine Netherwarzen-Farm der Marke: "Warum einfach, wenn's auch umständlich geht?"SilWestern: Wanted #1 - Für eine Handvoll Patronen (RetroPlay/Amiga)Sil-Western-Zeit - pünktlich zum Jahreswechsel stürzen wir uns in den Wilden Westen: verr(a)uchte Saloons, Banditos und rauchende Colts. In "Wanted" steigen wir in die Rolle eines schießwütigen Kopfgeldjägers und machen uns auf die Suche nach dem Bandenanführer, der uns in einem langen Canyon natürlich seine Schergen entgegenschickt. Um das Nachladen des Colts brauchen wir uns nicht zu kümmern, aber die ein oder andere Dynamitstange könnte sich hier und da als nützlich erweisen... Yeehaw!Deadly Down-Punch-Power (Die Outtakes #19)Heute bei den Outtakes: Hochstehende Kragen, schwierige Spieletitel und zwei Auspack-Messer

Back to previous page