P96 V2.4.4 veröffentlicht Published 27.12.2019 - 17:48 by Amiga_4000



Die neue Version von P96 korrigiert einen Fehler beim Löschen des Bildschirms, der sich z.B. mit dem Programm Pagestream beim Betrieb auf einem True-Colour Bildschirm gezeigt hat. Das Update ist kostenlos für alle Kunden, die in den vergangenen 12 Monaten eine P96-Lizenz erworben haben; ein erneuter Download aus der Bestellhistorie liefert die neue Datei aus.



https://icomp.de/shop-icomp/de/newsread ... licht.html

