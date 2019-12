Amiga Future Nachrichten Portal

Versus #9 erschienen Published 27.12.2019 - 18:06 by AndreasM



Das Versus Team hat bereits Versus #9, ein Amiga diskmag für Amiga 500 und AmigaOS OS4 veröffentlicht.



In einer Woche folgt es auch für vS-online und Smartphone Plattformen.



Versus ist vollgestoppft mit etwa 40 Artikeln mit Amiga- und Demoscene News, Reportage, Berichte von Japan bis USA und natürlich unsere Amiga Charts mit 12 Kartegorien.



A500 version:

