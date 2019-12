Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Enhancer aktualisiert: new ogles2, Warp3DNova und RadeonHD Published 27.12.2019 - 17:57 by AndreasM



Seit der letzten öffentlichen Version gab es zahlreiche Fehlerbehebungen und wichtige Neuerungen, wie zum Beispiel:





ogles2.library von Daniel "Daytona" Muessener.



http://www.goldencode.de



Änderungen seit Version 2.8:



- Behebung: Wenn ein aktiviertes Vertex-Attribut-Array deaktiviert wurde, wurde das entsprechende generische Vertex-Attribut letztendlich nicht angewendet, was zu teilweise zufälligen Vertex-Attribut-Daten führte, warum dieser Fehler nicht früher gefunden wurde. Vielen Dank an Juha Niemimaki (Capehill) für die Meldung!



- Erweiterung der glGetString GL_VERSION-Abfrage: Es wird nun nicht nur die Version der ogles2 lib zurückgegeben, sondern auch die Nova-Version! Programme sollten beide Versionen prüfen, da insbesondere die GLSL-Funktionalität von Nova abhängt, nicht so sehr von ogles2. Der zurückgegebene String sieht nun folgendermaßen aus: "OpenGL ES 2 2.9 auf Warp3D Nova 1.65". Vielen Dank an Hubert Maier (Raziel), der mich indirekt dazu inspiriert hat;)



- und der Einfachheit halber (oder wenn es zu schwierig zu finden ist, die 2. Versionsnummer zu analysieren, die abhängig von der 1. an verschiedenen Stellen erscheinen kann) wird die Nova-Versionsnummer ebenfalls an den GL_RENDERER-String angehängt was jetzt so lautet: "Warp3D Nova 1.65"



- Implementierung der Erweiterung OES_get_program_binary auf Anforderung von Kasie Kasovich (kas1e). Da Nova hier keine Unterstützung bietet, arbeitet diese Implementierung mit dem internen SPIR-V-Code aller Shader, aus denen das jeweilige Programm besteht. Die Binärdateien hier sind also kein echter Maschinencode, sondern Zwischencode, verpackt in ein proprietäres Format. Das Bereitstellen solcher Binärdateien überspringt im Wesentlichen die GLSL-Kompilierungsschritte des Vertex- und Fragment-Shaders. Jedenfalls bedeutet das:



- Neue Funktion glGetProgramBinaryOES zum Extrahieren einer solchen Binärdarstellung des jeweils erfolgreich verknüpften Shader-Programms.



- Neue Funktion glProgramBinaryOES, um den GL mit einer solchen zwischengespeicherten Binärdatei zu versorgen.



- Unterstützung für den glGet-Parameter GL_NUM_PROGRAM_BINARY_FORMATS_OES - der jetzt 1 zurückgibt.



- Unterstützung für den glGet-Parameter GL_PROGRAM_BINARY_FORMATS_OES, der eine einzige Format-ID zurückgibt, die mein Binärformat identifiziert (0xC00DA675)



- Unterstützung des glGetProgramiv-Parameters GL_PROGRAM_BINARY_LENGTH_OES, der die Puffergröße angibt, die zum Speichern der Binärdatei für das jeweilige Programm erforderlich ist.



- folglich GL_OES_get_program_binary zur Erweiterungszeichenfolge hinzugefügt.



- Hinzufügen von glProgramBinaryOES und glGetProgramBinaryOES zur Stubs-Bibliothek zur direkten Verwendung.



- Fix: aglGetProcAddress gab Funktionszeiger im Amiga-Interface-Stil zurück, wobei der erste Parameter ein Zeiger auf das Interface war. Jetzt wird die kompatible Signatur im "Stub" -Stil zurückgegeben, die den Prototypen des GL-Funktionszeigers entspricht. Anscheinend hat niemand zuvor aglGetProcAddress verwendet, sodass dies unbemerkt blieb. Auf unserer ogles2.lib sind sogar die Erweiterungsfunktionen wie alle anderen Funktionen einfach direkt zugänglich. Wenn Sie also nur für Amiga codieren, brauchen Sie aglGetProcAddress nicht. gl4es nutzt es jedoch - und hier explodierte jetzt alles Vielen Dank an Kasie Kasovich (kas1e) für die Meldung!



- Behebung: glScissor hat negative xy oder Höhe nicht ordnungsgemäß verarbeitet. Vielen Dank an Kasie Kasovich (kas1e) für die Meldung.



- Verbesserung: Unter bestimmten Umständen könnte ogles2 dazu veranlasst werden, den Multibuffer seines internen Client-RAM-Emu-VBOs auf sehr sehr große Werte zu verkleinern, und zwar so groß, dass Nova fast den gesamten VRAM für diese reserviert. Zumindest auf einigen Nova / RadeonHD.chip / graphics.lib-Setups löste die VBO-Größenänderung unter solch niedrigen VRAM-Bedingungen einen Absturzfehler in der DeleteBuffer-Funktion von Nova aus. Diese Verbesserung dient daher auch als Problemumgehung für dieses Problem. Dies behebt alle derartigen Probleme mit einigen der Irrlicht-Engine-Beispiele von kas1e. Vielen Dank an Kasie Kasovich (kas1e) für die Meldung.



- Fix: Es gab einen Fehler im Copy-Converter für 8bit und 16bit Index Arrays (Nova unterstützt keine 8bit Indizes und ist mit 16bit Indizes sehr langsam, daher werden diese intern auf 32bit konvertiert, auch wenn der ogles2-Client sie in seinem übergibt eigenes VBO, dann wird ein "versteckter" 32-Bit-Klon erstellt und verwendet, was theoretisch dazu führen könnte, dass die Indizes überhaupt nicht aktualisiert werden. Es war äußerst unwahrscheinlich, dass es passieren würde, und AFAIK tat es nie, aber trotzdem: behoben.



- Problemumgehung / Korrektur: Wenn Sie eine GL_BGRA_EXT-Textur als Farbrenderziel an einen FBO angehängt haben, werden die roten und blauen Kanäle der Textur offenbar vertauscht, wenn Sie diese Textur später zum Rendern verwenden. Der Grund dafür ist, dass das interne Pixelformat der BGRA-Textur eigentlich RGBA ist, nur dass die Kanäle "durchgebrannt" sind. Im Moment ignoriert Nova diese Swizzle-Einstellung beim Rendern der Textur. Die derzeitige Problemumgehung besteht darin, eventuell auftretende Änderungen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, wenn die Textur als FBO-Renderziel verwendet wird. Sprechen Sie also einfach eine BGRA-Textur aus Jeder, der eine Kopie der Enhancer-Software bei Enhancer Software Graphics Upgrade Pack registriert hat, kann jetzt den Updater starten und erhält eine neue Version von ogles2.library (v2.11), warp3dnova.library (1.68) und RadeonHD (3.7).Seit der letzten öffentlichen Version gab es zahlreiche Fehlerbehebungen und wichtige Neuerungen, wie zum Beispiel:ogles2.library von Daniel "Daytona" Muessener.Änderungen seit Version 2.8:- Behebung: Wenn ein aktiviertes Vertex-Attribut-Array deaktiviert wurde, wurde das entsprechende generische Vertex-Attribut letztendlich nicht angewendet, was zu teilweise zufälligen Vertex-Attribut-Daten führte, warum dieser Fehler nicht früher gefunden wurde. Vielen Dank an Juha Niemimaki (Capehill) für die Meldung!- Erweiterung der glGetString GL_VERSION-Abfrage: Es wird nun nicht nur die Version der ogles2 lib zurückgegeben, sondern auch die Nova-Version! Programme sollten beide Versionen prüfen, da insbesondere die GLSL-Funktionalität von Nova abhängt, nicht so sehr von ogles2. Der zurückgegebene String sieht nun folgendermaßen aus: "OpenGL ES 2 2.9 auf Warp3D Nova 1.65". Vielen Dank an Hubert Maier (Raziel), der mich indirekt dazu inspiriert hat;)- und der Einfachheit halber (oder wenn es zu schwierig zu finden ist, die 2. Versionsnummer zu analysieren, die abhängig von der 1. an verschiedenen Stellen erscheinen kann) wird die Nova-Versionsnummer ebenfalls an den GL_RENDERER-String angehängt was jetzt so lautet: "Warp3D Nova 1.65"- Implementierung der Erweiterung OES_get_program_binary auf Anforderung von Kasie Kasovich (kas1e). Da Nova hier keine Unterstützung bietet, arbeitet diese Implementierung mit dem internen SPIR-V-Code aller Shader, aus denen das jeweilige Programm besteht. Die Binärdateien hier sind also kein echter Maschinencode, sondern Zwischencode, verpackt in ein proprietäres Format. Das Bereitstellen solcher Binärdateien überspringt im Wesentlichen die GLSL-Kompilierungsschritte des Vertex- und Fragment-Shaders. Jedenfalls bedeutet das:- Neue Funktion glGetProgramBinaryOES zum Extrahieren einer solchen Binärdarstellung des jeweils erfolgreich verknüpften Shader-Programms.- Neue Funktion glProgramBinaryOES, um den GL mit einer solchen zwischengespeicherten Binärdatei zu versorgen.- Unterstützung für den glGet-Parameter GL_NUM_PROGRAM_BINARY_FORMATS_OES - der jetzt 1 zurückgibt.- Unterstützung für den glGet-Parameter GL_PROGRAM_BINARY_FORMATS_OES, der eine einzige Format-ID zurückgibt, die mein Binärformat identifiziert (0xC00DA675)- Unterstützung des glGetProgramiv-Parameters GL_PROGRAM_BINARY_LENGTH_OES, der die Puffergröße angibt, die zum Speichern der Binärdatei für das jeweilige Programm erforderlich ist.- folglich GL_OES_get_program_binary zur Erweiterungszeichenfolge hinzugefügt.- Hinzufügen von glProgramBinaryOES und glGetProgramBinaryOES zur Stubs-Bibliothek zur direkten Verwendung.- Fix: aglGetProcAddress gab Funktionszeiger im Amiga-Interface-Stil zurück, wobei der erste Parameter ein Zeiger auf das Interface war. Jetzt wird die kompatible Signatur im "Stub" -Stil zurückgegeben, die den Prototypen des GL-Funktionszeigers entspricht. Anscheinend hat niemand zuvor aglGetProcAddress verwendet, sodass dies unbemerkt blieb. Auf unserer ogles2.lib sind sogar die Erweiterungsfunktionen wie alle anderen Funktionen einfach direkt zugänglich. Wenn Sie also nur für Amiga codieren, brauchen Sie aglGetProcAddress nicht. gl4es nutzt es jedoch - und hier explodierte jetzt allesVielen Dank an Kasie Kasovich (kas1e) für die Meldung!- Behebung: glScissor hat negative xy oder Höhe nicht ordnungsgemäß verarbeitet. Vielen Dank an Kasie Kasovich (kas1e) für die Meldung.- Verbesserung: Unter bestimmten Umständen könnte ogles2 dazu veranlasst werden, den Multibuffer seines internen Client-RAM-Emu-VBOs auf sehr sehr große Werte zu verkleinern, und zwar so groß, dass Nova fast den gesamten VRAM für diese reserviert. Zumindest auf einigen Nova / RadeonHD.chip / graphics.lib-Setups löste die VBO-Größenänderung unter solch niedrigen VRAM-Bedingungen einen Absturzfehler in der DeleteBuffer-Funktion von Nova aus. Diese Verbesserung dient daher auch als Problemumgehung für dieses Problem. Dies behebt alle derartigen Probleme mit einigen der Irrlicht-Engine-Beispiele von kas1e. Vielen Dank an Kasie Kasovich (kas1e) für die Meldung.- Fix: Es gab einen Fehler im Copy-Converter für 8bit und 16bit Index Arrays (Nova unterstützt keine 8bit Indizes und ist mit 16bit Indizes sehr langsam, daher werden diese intern auf 32bit konvertiert, auch wenn der ogles2-Client sie in seinem übergibt eigenes VBO, dann wird ein "versteckter" 32-Bit-Klon erstellt und verwendet, was theoretisch dazu führen könnte, dass die Indizes überhaupt nicht aktualisiert werden. Es war äußerst unwahrscheinlich, dass es passieren würde, und AFAIK tat es nie, aber trotzdem: behoben.- Problemumgehung / Korrektur: Wenn Sie eine GL_BGRA_EXT-Textur als Farbrenderziel an einen FBO angehängt haben, werden die roten und blauen Kanäle der Textur offenbar vertauscht, wenn Sie diese Textur später zum Rendern verwenden. Der Grund dafür ist, dass das interne Pixelformat der BGRA-Textur eigentlich RGBA ist, nur dass die Kanäle "durchgebrannt" sind. Im Moment ignoriert Nova diese Swizzle-Einstellung beim Rendern der Textur. Die derzeitige Problemumgehung besteht darin, eventuell auftretende Änderungen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, wenn die Textur als FBO-Renderziel verwendet wird. Sprechen Sie also einfach eine BGRA-Textur aus

Back to previous page