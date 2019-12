Amiga Future Nachrichten Portal

AmiPad 3.1 FE Multi-OS veröffentlicht Published 27.12.2019 - 17:54 by AndreasM



Eigenschaften:



Einstellmodus, ändern und speichern von Hintergründen und Border Design!

Schnelles Scrollen mit der rechten Maustaste durch die Web-Apps Weiß, Schwarz, Amiga und neuer Space-Grey-Notch-Stil Randdesign-Informationen / Über-Leiste

Neue Ostereier für iPad-inspiriertes Design und Animation

Neue und verbesserte Grafiken von Symbolen bis zu Hintergründen

Über 52 Schnelle Internet-Links Nützlich und lustige HTML5-basierte Apps

Neue Windows-, Mac-, Linux-, Aros-, MorphOs- und Classic-Version (auf einigen Systemen ungetestet)

Original Hollywood-Dateien Freeware Weblinks-App enthalten (weitere neue Links und einige Symbole aktualisiert)



http://aminet.net/package/util/app/AmiPad31FE AmiPad: Eine in Hollywood entwickelte App für AmigaOS4-Besitzer, das ist AmiPad. Grundsätzlich wurde mir klar, dass viele dieser so genannten Apps auf diesen Tablets nur von Websites betriebene Apps mit ausgefallenen Symbolen sind, sodass ich mir überlegte, welche nützlichen HMTL5-Apps und Websites mit Amiga-Webbrowsern funktionieren.

