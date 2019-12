Amiga Future Nachrichten Portal

A-EON A1222 Plus Limited Edition - Vorregistrierung und spezielles AAA-Bundle Published 24.12.2019 - 19:17



A-EON Technology freut sich, die Vorbestellung für das A1222 Plus Early Adopter-Motherboard in limitierter Auflage bekannt zu geben.

Die Early Adopter-Version basiert auf dem ursprünglichen Tabor-Motherboard, das in den letzten vier Jahren einem erweiterten eta-Test unterzogen wurde. Aufgrund der Überalterung müssen einige kleinere Onboard-Komponenten ausgetauscht werden, und A-EON hat mit Unterstützung seiner Hardware-Entwickler die Produktion von 100 Motherboards für eine begrenzte Produktionsserie in Auftrag gegeben. Entwickler- und Beta-Testteams von Hyperion Entertainments arbeiten an der aktualisierten AmigaOS 4.1-Distribution, während das ExecSG-Team die Kernel-Leistung für das A1222 Plus optimiert. Jedes Early Adopter-System enthält eine vollständige digitale AmigaOS 4.1 EA-Lizenz von Hyperion Entertainment und hat Zugriff auf regelmäßige Datei- und Treiberaktualisierungen, sobald diese verfügbar sind. Die limitierte Edition von Ear | y Adopter ist zum Sonderpreis von 350 GBP, 400 EUR oder 450 USD * erhältlich.



Triple-A-Spaß für alle



Aufbauend auf der Bündelungstradition von Commodore bringt A-EON Technology ein spezielles AAA-Paket heraus, um die Veröffentlichung des A1222 Plus Early Adopter zu feiern.



Das AAA-Paket enthält:



Die neue Enhancer-Software I / 2.0 von A-EON Technology

Amiga.org Maus & Mauspad

Personal Paint fürAmigaOSPPC und AmigaOS 68k

ImageFX für AmigaOS 3.x

Eine speziell in Auftrag gegebene AmigaSYS-Edition zum 35-jährigen Jubiläum

Digitale Kopie des Viva Amiga Extended Remix-Films, sobald er veröffentlicht wird

Spezielle AAA-Displaybox

Ein A1222 Early Adopter Zertifikat (siehe Option 1)

Das AAA-Paket kostet: »GB £ 100, 115 Euro oder US $ 128 * (* zzgl. Porto und Verpackung)



Sichern Ihres A1222 Early Adopter-Motherboards in limitierter Auflage



Für die Vorregistrierung des speziellen Early Adopter-Pakets habt Ihr zwei Möglichkeiten:



Option 1: Kauf eines AAA-Pakets Beim Kauf eines AAA-Pakets behaltet Ihr Euch automatisch die Option vor, ein Early Adopter-Motherboard je nach Anzahl der eingegangenen AAA-Bestellungen zu erwerben.

Option 2: 20% Anzahlung vor Bestellung



A-EON wird ab dem 24. Dezember Bestellungen für Option 1 annehmen. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit beginnen die Vorbestellungen für Option 2 am 7. Januar 2020. Die AAA-Pakete werden im Januar ausgeliefert. Die Limited Edition A1222 Plus Early Adopter-Boards werden voraussichtlich gegen Ende des ersten Quartals 2020 ausgeliefert **. (**Änderungen vorbehalten)



Weitere Informationen zu den Vorregistrierungsoptionen für A1222 Plus findet Ihr unter

