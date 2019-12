Amiga Future Nachrichten Portal

Schöne Weihnachten und nen guten Rutsch Published 24.12.2019 - 10:08 by AndreasM Das Jahr 2019 war ein sehr aktives und auch irgendwie aufregendes Jahr für die Amiga Future.



Wir waren sehr erfolgreich auf diversen Veranstaltungen, wie zum Beispiel mit einiger riesigen Standfläche auf der Gamescom um den Amiga zu präsentieren.

Das wollen wir nächstes Jahr übrigens wieder so machen. Wir suchen noch einen Sponsor für die Gamescom.



Die Amiga 34 aber auch die Classic Computing waren sehr wichtige Termine.



Und wenn wir es uns finanziell leisten hätten könnten, wären wir auf noch viel mehr Veranstaltungen gewesen.



Zum 20jährigen der Amiga Future Webpage am 9.9.19 (Ja, das Datum 9.9.99 ist reiner Zufall.) ging die neue Homepage online.



Hierfür wurden mehere tausend Euro in die Hand genommen.



Die Homepage ist jetzt auf den technisch neuesten Stand und läßt sich jetzt auch wesentlich besser aktualisieren.



Und es ist endlich soweit. Die Druckauflage der deutsche Amiga Future Ausgabe muß erhöht werden. Die deutsche Print-Version des Magazines war dieses Jahr immer schnell ausverkauft.

Bei der Ausgabe 141 wurden wir direkt überrollt und das Heft war innerhalb weniger Stunden komplett ausverkauft.



Ab der Januar Ausgabe (142) wird die Druckauflage des deutschen Heftes verdoppelt.

Jetzt braucht erst einmal niemand mehr befürchten das er eine Ausgabe nicht bekommt.

Jetzt müssen wir noch genügend Abonennten finden damit nicht zuviele Heft übrig bleiben werden.



2019 hat sich bei der Amiga Future wirklich sehr viel getan. Hoffen wir mal das sich dieser Trend auch 2020 fortsetzen wird.



Das gesamte Amiga Future Team wünsch euch schöne Weihnachten und nen guten Rutsch ins neue Jahr.

