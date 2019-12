Amiga Future Nachrichten Portal

"Game of Thrones®" Addon Ask Me Up XXL Published 24.12.2019 - 00:16 by AndreasM

Es könnte Inhalte vorhanden sein, die Ihr vielleicht noch nicht kennt, wenn Ihr die Serie noch nicht vollständig gesehen habt!

Das Spiel ist für Ask Me Up XXL-Käufer gedacht und bietet 2113 allgemeine Wissensfragen für Ihre AmigaOS 4-, MorphOS- und Windows-Computer!



"Wer sind die Leute von Khal Drogo?", "Wie lautet das Motto des Baratheons?", "Wer tötet Stannis Baratheon?", ... sind einige der Fragen, auf die jetzt Antworten warten.

Ideal, um mit Game of Thrones® Wissen anzugeben!



Das Add-On ist in Französisch, Englisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch verfügbar.



