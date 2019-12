Amiga Future Nachrichten Portal

Trap Runner Bonus - Black Strawberry Cake Published 22.12.2019 - 20:58 by AndreasM

Ja, es ist ein neues Spiel! Und ja, es ist wieder ein Jump & Run.



Trap Runner Bonus - Black Strawberry Cake ist eine Fortsetzung des ersten Teils mit einigen Bonuskarten über zwei Welten, zwei neuen Bosskämpfen und einigen neuen Features (bewegliche Kisten, Trampoline).



Viel Spaß und schöne Feiertage!



http://night.owl.de/index.php?id=57

