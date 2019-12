Amiga Future Nachrichten Portal

WinUAE 4.3.0 (19.12.2019) veröffentlciht Published 22.12.2019 - 20:57 by AndreasM



Neue Funktionen und Verbesserungen:



* GUI High DPI-Unterstützung umgeschrieben.

* Lagless vsync Stabilitätsverbesserungen.

* Die Voreinstellung für die Trojaner-Light-Gun im Fenster "Gameports" wurde hinzugefügt.

* Die Switching-Kompatibilität des On-the-Fly-Chipsatz-Modells wurde verbessert.

* Der SPTI-CD / DVD-Zugriffsmodus emuliert jetzt intern alle CD-Audiobefehle. Alle anderen Befehle werden wie bisher an das Laufwerk weitergeleitet.

* Die Hot-Swap-Unterstützung von PCMCIA wurde verbessert. (PCMCIA SRAM und IDE müssen erneut eingestellt werden, wenn sie zuvor konfiguriert wurden.)

* Mein CPU-Tester hat Edge-Cases, Fehler und undokumentierte CPU-Verhaltensaktualisierungen erkannt. (Weitere Informationen finden Sie später in einem separaten Hinweis zum CPU-Tester.)

* Kompatiblere Berechnung der HDF-Standardgeometrie für Partitionen, wenn die Größe 1000 MB oder mehr beträgt.

* Das CD32-Pad deaktiviert die zweite Joystick-Taste nicht mehr, wenn sowohl der CD32- als auch der 2-Tasten-Joystick gleichzeitig aktiv sind.

* Das Ziehen und Ablegen von Hostverzeichnis / Archiv in das WinUAE-Fenster unterstützt jetzt das gleichzeitige Mounten mehrerer Elemente.

* Debugger-Disassembler-Korrekturen und einige sehr selten verwendete Anweisungen werden jetzt korrekt angezeigt.



Fehlerbehebungen:



* Beim Beschreiben der Festplatte wurden keine Festplattenindeximpulse generiert (Cadaver v0.1 speichert das Beschreiben der Festplatte)

* Wiederherstellen des Wiedergabestatus von CDTV-Audio-CDs behoben.

* Der A2024-Monitor zeigte nicht den gesamten sichtbaren Bereich an.

* Der 24-Bit-RTG-Modus uaegfx wies in einigen Situationen zufällige falsche Farbpixel auf.

* nrg CD-Images wurden im relativen Pfadmodus nicht korrekt geladen.

* Grafikfehler in einigen Programmen, die auch von der Skalierung / Größe des Displays abhängen (zum Beispiel Alien Breed 3D)

* Änderungen am Pfad des Plattenwechslers haben während der Emulation nichts bewirkt.

* Wiederherstellen der CD32- oder CDTV-Statusdatei während der Wiedergabe von CD-Audio: Starten Sie die Wiedergabe sofort, ohne normale Verzögerungen beim Starten von CD-Audio.

* Möglicher Absturz behoben, bei dem die PPC-Emulation den Ton der emulierten Soundkarte stoppte.

* Ganz besondere Art von CD32-Pad-Button-Lesecode wurde nicht korrekt emuliert.





Andere Änderungen:



* Separates 68000-68060 CPU Tester / Validator Projekt basierend auf dem UAE CPU Core Generator hinzugefügt.

* Alle zyklengenauen internen Leerlaufzyklen des 68020-CPU-Modus wurden entfernt. Es verlangsamte hauptsächlich die CPU zu sehr und passte nicht gut genug zur realen Welt.





Neue emulierte Hardware:



* Archos Overdrive HD (PCMCIA IDE-Adapter)

* ICD Trifecta (A500 IDE / SCSI-Controller)

* M-Tec Mastercard (SCSI-Erweiterung für M-Tec T1230 A1200 Accelerator)

* Scala MM Dongles





http://www.winuae.net



