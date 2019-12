Amiga Future Nachrichten Portal

RetroPlay: Neue Videos online Published 22.12.2019 - 12:20 by AndreasM



Loom #10: Finsterer Plan mit Nebenwirkung (RetroPlay/Amiga)



Da hat uns dieser größenwahnsinnige Kleriker doch glatt geschnappt und uns seinen Plan offenbart. #Weltherrschaft. Wir lupfen die Mütze ohne schlechtes Gewissen - immerhin haben wir den Kerkermeister eindringlich gewarnt. Aber unsere Flöte ist trotzdem weg und will zurückgewonnen werden. Nun heißt es, rasch zu handeln, bevor... oh nein... zu spät. Ich hab da'n ganz mieses Gefühl...



http://www.youtube.com/watch?v=09djHRCeOAo





Zurück mit vollen Taschen (Back to Minecraft #25)



Die Lohenruten sind im Sack und wir erkunden weiter die Netherfestung und die nähere Umgebung. Dabei haken wir einen Punkt nach dem anderen von unserer Einkaufsliste und machen und dann auf den Weg zurück zur Basis. Jetzt bloß nicht versehentlich einen Schweinezombie angreifen!



http://www.youtube.com/watch?v=6IEa01v7vEk





Loom #11: Zurück ins Leben! (RetroPlay/Amiga)



Chaos, Tot und Verderben - alles futsch, die Pforten sind geöffnet, adieu du schöne Welt. Oh... ein Wiedersehn mit rostigen Nägeln, fast vorwurfsfreie Gespräche und neue Probleme. Es reißt einfach nicht ab... und die Toten sind sauer. Wir bemühen uns um Schadensbegrenzung, mutieren zum Nekromanten und sammeln zwischendurch fleißig Karma-Punkte. Wir verkneifen uns ein Tränchen in der Glasstadt und eilen zurück zum Webstuhl. Auf ein Wiedersehn den mit Schwänen, nur die Geister glänzen durch Abwesenheit..



http://www.youtube.com/watch?v=8GS3Fv4NEA4





C64-Modellvarianten (BiT #49)



Der C64 hat im Laufe seines langen Produktionslebens einige Änderungen erfahren, dabei einmal größere im Inneren und immer wieder auch am Äußeren. Wir schauen uns die vier (Standard-)C64-Modellvarianten an (C64, C64c, C64 Aldi, C64G), untersuchen die Gehäuse auf Unterschiede und vergleichen die beiden (Haupt-)Platinenversionen.



