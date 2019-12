Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

AmiKit XE 11.1 veröffentlicht Published 21.12.2019 - 19:05 by Amiga_4000



Änderungen:



AmiKit XE 11.1 - kostenloses Update für alle XE-Benutzer





HINZUGEFÜGT:

- Verschiedene kleinere Verbesserungen, Aufräumarbeiten und Korrekturen.

- HollyMan - ein Workbench Pacman-Klon von Andreas Falkenhahn (AmiKit: Games)

- Hollywood Player 8.0 von Andreas Falkenhahn

- IconEditor 2.0 von Paul E. Bloedel (AmiKit: Tools), EXKLUSIVE 68k-Portierung der OS4-Version

- ModExplorer 2.0 von Joerg Renkert (AmiKit: Utilities)

- MUIMapparium 0.8 von ALB42 (AmiKit: Internet)

- RapaGUI 1.2 Hollywood Plugin von Andreas Falkenhahn

- SID 1.2 Hollywood Plugin von Andreas Falkenhahn



AKTUALISIERT:

- AmiKit Live Update 1.8 von Daniel Westerberg von OnyxSoft.

- AmiKit MorpheuZ 11.1 von Jan Zahurancik

- Das AmiStart-Menü zeigt jetzt die neue Software an. Die ursprüngliche Sicherung befindet sich in SYS:Utilities/EXPANSION/AmiStart/sm.prefs_bak1100

- Archive, die in Directory Opus 5 doppelt angeklickt wurden, werden jetzt im XADOpen-Modul geöffnet.

- AFNews 1.05 von Amiga Future & Meicky-Soft

- AmigaAMP 3.26 von Thomas Wenzel

- Deluxe Galaga WHDLoad Slave 1.3 von JOTD & CFou

- IBrowse 2.5 DEMO von Stefan Burstrom und Omnipresence Intl.

- IconLib 46.4.520 von Peter Keunecke

- iGame 2.0b4 (19. August 2019, verwendet jetzt WBRun) von Emmanuel Vasilakis und Dimitris Panokostas

- MCC_TextEditor 15.53 von Open Source Team

- MUI 5.0 (2019R3) von Stefan Stuntz, Thore Bockelmann und Jens Maus

- PolybiosPDF 1.2 Hollywood Plugin von Andreas Falkenhahn

- RiVA MPEG-1 Player 0.54 von Stephen Fellner & Henryk Richter

- RNOInfoScreen 1.7 von jPV^RNO

- RNOPDF 1.3 von jPV^RNO

- SnoopDos 3.9 von Eddy Carroll, aktualisiert von Thomas Richter

- SysInfo 4.3 von Tobias 'Geijer' Geijersson und Nic Wilson

- WHDLoad 18.6 (Build 5958, 11.11.2019) von Bert Jahn et al.



FEHLERBEHEBUNG:

- Das AmiStart-Logo ist jetzt im dunklen Modus sichtbar.

- Die Option 'Nicht benachrichtigen' von AmiKit Live Update funktioniert jetzt ordnungsgemäß. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.

- Wenn AmigaOS XL zur Installation von AmiKit verwendet wurde, wird jetzt eine neuere Version von RAWBInfo verwendet, um Symbolinformationen anzuzeigen.



Für Support oder Fehlerberichte besucht bitte unser Support-Forum:

Ein großes Dankeschön an alle Unterstützer und Beta-Tester, insbesondere an Daniel Westerberg, Jay C. Theriot, Artur Jarosik, Keith Matthews, Jack Calk, Salome und Espen Skog. AmiKit XE 11.1 mit einer Reihe von Neuerungen und Aktualisierungen veröffentlicht.Änderungen:AmiKit XE 11.1 - kostenloses Update für alle XE-BenutzerHINZUGEFÜGT:- Verschiedene kleinere Verbesserungen, Aufräumarbeiten und Korrekturen.- HollyMan - ein Workbench Pacman-Klon von Andreas Falkenhahn (AmiKit: Games)- Hollywood Player 8.0 von Andreas Falkenhahn- IconEditor 2.0 von Paul E. Bloedel (AmiKit: Tools), EXKLUSIVE 68k-Portierung der OS4-Version- ModExplorer 2.0 von Joerg Renkert (AmiKit: Utilities)- MUIMapparium 0.8 von ALB42 (AmiKit: Internet)- RapaGUI 1.2 Hollywood Plugin von Andreas Falkenhahn- SID 1.2 Hollywood Plugin von Andreas FalkenhahnAKTUALISIERT:- AmiKit Live Update 1.8 von Daniel Westerberg von OnyxSoft.- AmiKit MorpheuZ 11.1 von Jan Zahurancik- Das AmiStart-Menü zeigt jetzt die neue Software an. Die ursprüngliche Sicherung befindet sich in SYS:Utilities/EXPANSION/AmiStart/sm.prefs_bak1100- Archive, die in Directory Opus 5 doppelt angeklickt wurden, werden jetzt im XADOpen-Modul geöffnet.- AFNews 1.05 von Amiga Future & Meicky-Soft- AmigaAMP 3.26 von Thomas Wenzel- Deluxe Galaga WHDLoad Slave 1.3 von JOTD & CFou- IBrowse 2.5 DEMO von Stefan Burstrom und Omnipresence Intl.- IconLib 46.4.520 von Peter Keunecke- iGame 2.0b4 (19. August 2019, verwendet jetzt WBRun) von Emmanuel Vasilakis und Dimitris Panokostas- MCC_TextEditor 15.53 von Open Source Team- MUI 5.0 (2019R3) von Stefan Stuntz, Thore Bockelmann und Jens Maus- PolybiosPDF 1.2 Hollywood Plugin von Andreas Falkenhahn- RiVA MPEG-1 Player 0.54 von Stephen Fellner & Henryk Richter- RNOInfoScreen 1.7 von jPV^RNO- RNOPDF 1.3 von jPV^RNO- SnoopDos 3.9 von Eddy Carroll, aktualisiert von Thomas Richter- SysInfo 4.3 von Tobias 'Geijer' Geijersson und Nic Wilson- WHDLoad 18.6 (Build 5958, 11.11.2019) von Bert Jahn et al.FEHLERBEHEBUNG:- Das AmiStart-Logo ist jetzt im dunklen Modus sichtbar.- Die Option 'Nicht benachrichtigen' von AmiKit Live Update funktioniert jetzt ordnungsgemäß. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.- Wenn AmigaOS XL zur Installation von AmiKit verwendet wurde, wird jetzt eine neuere Version von RAWBInfo verwendet, um Symbolinformationen anzuzeigen.Für Support oder Fehlerberichte besucht bitte unser Support-Forum: http://www.forum.amiga.sk/ Ein großes Dankeschön an alle Unterstützer und Beta-Tester, insbesondere an Daniel Westerberg, Jay C. Theriot, Artur Jarosik, Keith Matthews, Jack Calk, Salome und Espen Skog.

Back to previous page