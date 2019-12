Amiga Future Nachrichten Portal

Lüttje Bookholler 1.70 erschienen Published 21.12.2019 - 18:24 by AndreasM



LüttjeBookholler ist nieder- oder plattdeutsch und bedeutet "kleiner buchhalter". das programm ist eine finanzverwaltung nach dem prinzip der doppelten buchführung und ermöglicht einen überblick über einnahmen und ausgaben. Die daten können entweder per hand eingepflegt oder als csv-dateien aus dem online-konto importiert werden. Lüttje Bookholler wird seit 2011 ständig weiterentwickelt.



nach zwei jahren gibt es nun wieder ein update von Lüttje Bookholler auf V1.70, das fast ausschliesslich auf grund von benutzerrückmeldungen entstanden ist. (alle hier im forum, danke!) die meisten neuerungen/änderungen sind im bereich "look & feel". so kann zum beispiel die toolbar nun so konfiguriert werden, das sie möglichst wenig vom "arbeitsplatz" belegt. ausserdem gibt es nun tastatur-shortcuts und die anzahl der anzuzeigenden konten kann nun beschränkt werden.



dank der änderungen einiger banken bei ihren buchungsexporten wurde auch der csv-import völlig neu geschrieben. dadurch ist er nun wesentlich flexibler und robuster.

Lüttje Bookholler benötigt AOS4.1 und AISS und kann im aminet oder os4depot runtergeladen werden.



