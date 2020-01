Amiga Future Nachrichten Portal

Statusbericht zur Amiga 34 Erinnerungs DVD Published 03.01.2020 - 14:49



Besucher der Amiga 34 haben sicher mitbekommen, das am ersten Tag der Veranstaltung die Audio-Qualität an der Bühne sehr schlecht war.



Leider hat sich das auch bei den Aufnahmen der Beiträge fortgesetzt.



Es wird seit einiger Zeit an einer Lösung dieses Problems gearbeitet. Diese Lösung ist jedoch extrem aufwendig so das die komplette zeitliche Planung der DVD durcheinander gekommen ist.



Die Amiga 34 DVD wird deshalb nicht mehr vor Weihnachten erscheinen.



Wir geben uns Mühe die DVD so schnell wie möglich fertig zu stellen. Aber eine DVD zu veröffentlichen, wo man auf einigen Videos nichts verstehen kann, war für uns auch keine Option.



Wir halten euch natürlich auf den laufenden.



http://www.amiga34.de

