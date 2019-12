Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Icaros Desktop 2.3.0 Christmas Vorschau Published 20.12.2019 - 00:02 by AndreasM



Es ist wieder Weihnachten! Und so wie vor drei Jahren, als wir eine Vorabversion von Icaros 2.2 herausbrachten, möchten wir das mit einer recht fortgeschrittenen Beta von Icaros Desktop 2.3 wiederholen!

Wie üblich wird das neue Release zunächst unseren Kunden und Testern zur Verfügung stehen, aber da Weihnachten ist und jeder freundlicher als üblich sein sollte, ...



http://vmwaros.blogspot.com/2019/12/ica ... eview.html Paolo Besser schreibt:Es ist wieder Weihnachten! Und so wie vor drei Jahren, als wir eine Vorabversion von Icaros 2.2 herausbrachten, möchten wir das mit einer recht fortgeschrittenen Beta von Icaros Desktop 2.3 wiederholen!Wie üblich wird das neue Release zunächst unseren Kunden und Testern zur Verfügung stehen, aber da Weihnachten ist und jeder freundlicher als üblich sein sollte, ...

Back to previous page