Word Me Up XXL 1.61 für MorphOS verfügbar Published 20.12.2019 - 00:00 by AndreasM

Nach der Veröffentlichung von MorphOS 3.12 waren einige Grafikfehler aufgetreten.

Das Hauptziel dieses Updates ist es daher, diese Probleme zu beheben.



Neue Funktionen:

- Allgemein: Vollbild / Während der Abfolge bestimmter Bildschirme kann ein schwarzer Bildschirm erscheinen: behoben.

- Allgemein: Kompilierung mit GCC 4.4.5 (vormals 2.95.3) und SDK 3.14.

- Charakterauswahl: Reibungslosere Verschiebung des Avatars beim Anzeigen der zugehörigen Hilfe.

- Zeichenauswahl: Die Maus konnte nicht zum Klicken auf die Schaltflächen [-] und [+] verwendet werden: behoben.

- Ende / Einige Labels wurden behoben.

- ...



