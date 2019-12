Amiga Future Nachrichten Portal

RetroVision - Plug & Play Published 18.12.2019 - 12:31



Unsere letzte Videosendung in diesem Jahr gibt es traditionell mal wieder am Samstag vor Weihnachten (21.12. ab 20:00 Uhr) und wie in den Jahren zuvor auch wieder mit großem Gewinnspiel.



Als Preise haben wir diesmal noch ein weiteres Exemplar der Retailfassung des Action-RPGs "Heroes of Gorluth?" für den Amiga CD32, die Dokumentation "The Commodore Story" (2 Blu-Rays) sowie exclusive Preise von der Amiga 34? und jede Menge PlayStation 2-Spiele zur Auswahl. Dazu gibt es noch Get Up!? für den Atari XL/XE, Spiele-Soundtracks und einiges mehr. Dabei gilt es lediglich einen von insgesamt 10 Chiptune- oder Picture-Riddles zu erkennen, die während der Sendung eingespielt werden.



Für die Teilnahme ist wie immer ein Telefon, Handy oder Skype (Skypename: PARALAX1974) erforderlich, da die Antworten nur live in der Sendung abgegeben werden können.



WICHTIG: Bitte keine Tips, Hinweise oder gar Lösungen im Chat posten! Andernfalls wird Derjenige von der Teilnahme ausgeschlossen.



Insgesamt stehen derzeit 17 PS2-Spiele zur Auswahl. Dazu zwei Disketten-Schlüsselanhänger von der Amiga 34, welche von Petro Tyschtschenko (Amiga Technologies) und Dave Haynie (Hardware-Entwickler bei Commodore, u.A. vom Plus/4 und Amiga 1200) handsigniert wurden. Die wird es auch in dieser Form nie wieder geben.



Wie üblich gibt es auch diesmal wieder neue Spiele auf klassischen 8- und 16-Bit Systemen wie dem C64 oder Amiga zu sehen, begleitet von vielen Hintergrundinfos und Fachwissen unserer Moderatoren.



Den weiteren Verlauf der Sendung bestimmt ihr selbst über unsere Grußbox oder Chat und euren Spielewünschen, die ihr jederzeit abgeben könnt.



Link zum Videostream:



