AmiArcadia - ein Multi-Emulator ist in Version 26.0 für Amiga OS erschienen Published 17.12.2019 - 00:23 by Amiga_4000



* Die Emerson Arcadia 2001-Konsolenfamilie (Bandai, Emerson, Tribüne, Intervision, Leisure-Vision, Leonardo, MPT-03, Ormatu, Palladium, Mohn, Robdajet, Tele-Fieber, Sturm, Tryom, Tunix usw.) (1982) ;

* die Interton VC 4000-Konsolenfamilie (Acetronic, Fountain, Hanimex, Interton, Prinztronic, Radofin, Rowtron, Soundic, Voltmace, Waddingtons usw.) (um 1978);

* der Elektor TV Games Computer (1979);

* PIPBUG- und BINBUG-basierte Systeme (EA 77up2, EA 78up5, Signetics Adaptable Board Computer, Eurocard 2650 usw.) (ca. 1977-1978);

* der Signetics Instructor 50-Trainer (1978);

* der Central Data 2650 Computer (1977);

* die Astro Wars, Galaxia, Laser Battle und Lazarian Coin-Ops von Zaccaria (1979-1981);

* die Malzak 1- und 2-Coin-Ops von Kitronix (um 1980);

* der Chaos 2 Computer (1983);

* der Delphintrainer (1977);

* der PHUNSY-Computer (um 1980);

* AY-3-8550 / 8600-basierte Pong-Systeme (Coleco Telstar Galaxy, Sheen TVG-201 usw.) (ca. 1976-1977);

* der Ravensburger Selbstbaucomputer alias 2650 Minimal Computer Trainer (1984);

* der MIKIT 2650 Trainer (1978); und

* die VTech Type-Right-Maschine (1985).



Zu den Funktionen gehören: ReAction-GUI, Laden / Speichern von Snapshots, Fenster- und Vollbildmodus, CPU-Ablaufverfolgung, Trainer, Drag & Drop-Unterstützung, Grafikskalierung, automatisches Laden / Speichern von Konfiguration / Spiel, Tastatur / Joystick / Gamepad / Paddle / Maus / Trackball-Unterstützung , Autofire, Turbo-Modus, Gameplay-Aufnahme / Wiedergabe, Sprite-Demultiplexing, Hilfefenster, Quellcode, Debugger, Frame-Skipping, neu definierbare Schlüssel, Speichern von Screenshots (7 unterstützte Formate), ARexx-Port, Netzwerk-Wiedergabe (IPv4 und IPv6), Echtzeit Monitor, Unterstützung von Gebietsschemata, Seitenleiste für die Spielauswahl, Text-to-Speech, Druckerausgabe, Artefakten, Unterstützung für ZIPped-Spiele, Zwischenablage-Unterstützung, Paletteneditor, Ton-Neuabstimmung, Highscore-Verwaltung, Force-Feedback, Sprite-Editor, 3D, Assembler, CALM-Unterstützung , Scale2x / 3x / 4x- und HQx-Filter, Animationsaufnahme (3 unterstützte Formate), Tonaufnahme (5 unterstützte Formate), Horizont-Dejittering.



Die unterstützten Sprachen sind derzeit Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Polnisch, Russisch und Spanisch.



Änderungen seit V25.9:

* Interton, Elektor: "Einstellungen | Grafik | Dejitterhorizonte?" Möglichkeit.

* Verschiedene Verbesserungen und Fehlerbehebungen.





