Seq 2.0 - der MIDI-Sequencer für Amiga OS4 als Pro-Version veröffentlicht Published 17.12.2019 - 00:19 by Amiga_4000



Ein einfacher MIDI-Sequenzer. Schnelle Bearbeitung und einige Funktionen für Live-Auftritte.



Hinweis: Das Senden und Empfangen der MIDI-Clock wurde nicht vollständig getestet.



