RetroPlay: Neue Videos online Published 15.12.2019 - 11:51 by AndreasM



Loom #08 - Zu müde zum Feuerholzsammeln (RetroPlay/Amiga)



Dem Telefonjoker sei Dank - wir entdecken ein winziges Optimierungspotenzial in diesem schnuckeligen Spiel und werden mit einer fantastischen Aussicht belohnt. Aber das Glück währt nur kurz, denn wer hoch steigt, braucht Brücken, um nicht tief zu fallen. Und da der Berg bald ausbricht... oder so... kurzum: wir stecken schon wieder fest. Aber nur kurz. Und schnell beißen wir uns die Zähne bei der Schmiedegilde aus. Na, wir haben ja reichlich Möglichkeiten...



http://www.youtube.com/watch?v=kLB2LUYiQ8k





Endlich: Die Nether-Festung (Back to Minecraft #24)



Nachdem der Stützpunkt im Nether fertiggestellt ist, machen wir uns wieder auf den Suche nach der Nether-Festung - und werden fündig! Wir plündern Truhen voller Gold und treffen auf eine Horde Lohen. Ein heißer Kampf entbrennt!



http://www.youtube.com/watch?v=J7hoeOdZLPc





Loom #09 - 10 000 Schwerter (RetroPlay/Amiga)



Da müssen wir den armen rostigen Nagelbieger schon wieder wecken, aber der ignoriert uns glatt. Irgendwie müssen wir in die Schmiede kommen, aber dieser T(o/ü)rsteher ist hartnäckiger als wir. Spieglein, Spieglein an der Wand... Und schon erfüllt der Klang der mächtigen Hammer die Halle. Und der Meister wartet auf seinen Lehrling. Und auf das Feuerholz... eh... "benutze Feuer mit Flöte" ist keine so gute Idee. Und der Drache hat auch noch ein Wörtchen mitzureden. Na Mahlzeit.



http://www.youtube.com/watch?v=GFNT8Metbrk





Abreißende Lötpads - Amiga-Reparatur-Marathon #2 (Bastel-Ecke #22)



Der Amiga-Reparatur-Marathon geht (endlich) in die zweite Runde. Schaut uns ein weiteres Mal über die Schulter während Peter ein Amiga CD32 wieder flott macht und Dennis mit abreißenden Lötpads kämpft.

Wie immer ist dabei die Devise (von Dennis): Ausprobieren, Fehler machen, lernen und irgendwie heil aus der Nummer wieder raus kommen...



