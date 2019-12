Amiga Future Nachrichten Portal

AmigaOS 4: Erweiterte Version von XSane 0.999 für AmiCygnix veröffentlicht Published 11.12.2019 - 19:37 by AndreasM

Es enthält die aktuelle Version 0.999 von XSane und Version 1.0.27 der normalen Backends.



Derzeit werden nur Scanner mit USB-Anschluss oder mit Netzwerkschnittstelle unterstützt.



* Die Treibersoftware "Sane" wurde auf Version 1.0.27 aktualisiert. Viele Backends wurden überarbeitet und zwei neue Backends hinzugefügt:

- "epsonds" für die Unterstützung von Epson DS-Geräten.

- "pieusb" zur Unterstützung von PIE- und Reflecta-Geräten.

* Der Treiber "HPLIP" des Herstellers Hewlett Packard wurde in der aktuellen Version 3.19.8 portiert. Es unterstützt über 500 HP Scanner oder All-in-One-Geräte.

Derzeit werden nur Geräte mit Verbindung zum Netzwerk unterstützt!



Funktionen von XSane:



* Zeigt ein Bild in einem Viewer an.

* Speichert Bilder in folgenden Bildformaten:

- JPEG

- PDF

- PNG

- PNM

- PS

- TIFF

* Konvertiert Bilder in ASCII-Text mit der OCR-Software "gocr". Das Programm gocr V0.52 ist in diesem Paket enthalten.

* Macht eine Fotokopie - sendet ein gescanntes Bild an den Drucker.

* Erstellen von mehrseitigen Dokumenten (PDF, PS, TIFF).

* Sendet ein Bild als Fax - benötigt einen externen Befehl wie "sendfax".

* Sendet ein Bild per E-Mail.

* Farbmanagement (CMS).

* Stapelverarbeitung.

* Kann als Gimp-Plug-In verwendet werden (Gimp 2.6.11).

* Und vieles mehr...



Bitte beachtet die beigefügte README-Datei!



Download:

