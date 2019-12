Amiga Future Nachrichten Portal

Neues Amiga 500 Spiel in der Mache: Project Horizon Published 09.12.2019 - 18:06 by AndreasM



Auf dem YouTube Kanal von Electric Black Sheep wurde ein neues Spiel für den Amiga 500 angekündigt.



auf einem Amiga 500 mit 1MB Speicher spielbar sein.



Sehr viele weitere Informationen zu dem Spiel sind nicht bekannt.



Im Neuesten Video (link weiter unten) werden zumindest ein paar Updates genannt die sich bisher am Spiel getan haben:



Vollständige Neufassung des Codes...



* Mehr gfx, Waffen und sfx

* Feindtypen : Fern- und Nahkampfangriff, Robotergewehre, Minen

* Stream-Musik

* Großer Bildschirm mit Fast-Scrolling ..

* Zerstörbare Dinge (natürlich nicht alles)..



