Amiga Forever 8 "R3" veröffentlicht Published 08.12.2019 - 13:47 by AndreasM



Besonderes Augenmerk galt erneut dem Titeleditor, dem Setup-Assistenten sowie dem Änderungs- und Aktualisierungsprotokoll und den Funktionen für Tastatur, Audio und CD.



Eine allgemeine Priorität bestand in Feinheiten der Oberfläche und alle bekannten Fehler zu beheben und eine Grundlage für eine verbesserte Basis zukünftiger Probleme zu schaffen.



Dies beinhaltet die Unterstützung eines neuen Feedback-Servers (für Benutzer-Feedback und die Behandlung von Anwendungsabstürzen), der jetzt auch für Emulations-Plugins verfügbar ist.



Benutzer von Version 8 können das Update über das Dialogfeld "Hilfe/Info" herunterladen.



Auf das aktualisierte vollständige Installationspaket kann auch über die ursprüngliche Bestätigungs-E-Mail oder über den neuen Menüpunkt Hilfe/Meine Downloads und Schlüssel zugegriffen werden. Weitere Details finden Sie in der integrierten Änderungsprotokollfunktion (in der Hilfe / Info).



