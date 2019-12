Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

UFRaw 0.22 für AmiCygnix veröffentlicht Published 08.12.2019 - 13:44 by AndreasM

Das Programm basiert auf Dave Coffins "DCRaw" und unterstützt verschiedene Formate.



UFRaw kann eigenständig und als Plug-In für den Bildeditor "The Gimp" verwendet werden.

Es wird bei der Installation von UFRaw automatisch erkannt und abgefragt.



Eigenschaften:

* Unterstützt verschiedene RAW-Bildformate (basierend auf "DCRaw V9.26").

* Kann als Gimp-Plug-In verwendet werden (benötigt ein bereits installiertes Gimp 2.6-Paket).

* Kann Exif-Daten lesen und schreiben (exiv2 V0.25). Das Tool "exiv2" ist ebenfalls enthalten und kann über eine Shell aufgerufen werden.

* Unterstützt Farbmanagement mit "Little CMS 2" (lcms2 V2.1).

* Eine neue Version von "Lensfun" (0.3.2) mit der Unterstützung vieler neuer Kameras und Objektive ist integriert. Lensfun ist eine Bibliothek zum Entfernen und Simulieren von fotografischen Linsenverzerrungen.

* Neue Funktionen gegenüber der letzten Version 0.19:

- Das Speichern unterstützt jetzt auch das von der NASA entwickelte Dateiformat "fits" (Flexible Image Transport System).

- Unterstützung für JPEG2000-Grafiken ist jetzt integriert.



Unterstützte Formate:

* Unidentified Flying Raw (* .ufraw)

* Adobe Digital Negative (* .dng)

* Alpha Raw Format (* .arw)

* ARRIRAW Image (* .ari)

* Canon Raw (* .crw, * .cr2)

* DC25-Digitalkameradatei (* .dc2)

* Epson RAW-Datei (* .erf)

* Fuji-Rohbild (* .raf)

* Hasselblad RAW Image (* .fff)

* Hasselblad 3F Raw Image (* .3fr)

* Kodak Raw Image (* .dcr, * .k25, * .kdc, * .kc2)

* Leaf Camera RAW-Datei (* .mos)

* Leica RAW-Bild (* .rwl)

* Mamiya RAW Image (* .mef)

* Minolta Raw Image (* .mrw)

* Nikon Raw Image (* .nef, * .nrw)

* Olympus Raw Image (* .orf)

* Panasonic Raw Image (* .raw, * .rw2)

* Phase One RAW-Bild (* .iiq)

* PictureWorks PhotoEnhancer-Grafik (* .pxn)

* Pentax Raw Image (* .pef)

* Quicktake (* .qtk)

* Samsung RAW-Bild (* .srw)

* Sigma-Rohbild (* .x3f)

* Sinar CaptureShop RAW-Bild (* .cs1)

* Sony Raw-Format (* .srf, * .sr2)



Download:

Homepage: Mit UFRaw können RAW-Bilder bearbeitet und konvertiert werden.Das Programm basiert auf Dave Coffins "DCRaw" und unterstützt verschiedene Formate.UFRaw kann eigenständig und als Plug-In für den Bildeditor "The Gimp" verwendet werden.Es wird bei der Installation von UFRaw automatisch erkannt und abgefragt.Eigenschaften:* Unterstützt verschiedene RAW-Bildformate (basierend auf "DCRaw V9.26").* Kann als Gimp-Plug-In verwendet werden (benötigt ein bereits installiertes Gimp 2.6-Paket).* Kann Exif-Daten lesen und schreiben (exiv2 V0.25). Das Tool "exiv2" ist ebenfalls enthalten und kann über eine Shell aufgerufen werden.* Unterstützt Farbmanagement mit "Little CMS 2" (lcms2 V2.1).* Eine neue Version von "Lensfun" (0.3.2) mit der Unterstützung vieler neuer Kameras und Objektive ist integriert. Lensfun ist eine Bibliothek zum Entfernen und Simulieren von fotografischen Linsenverzerrungen.* Neue Funktionen gegenüber der letzten Version 0.19:- Das Speichern unterstützt jetzt auch das von der NASA entwickelte Dateiformat "fits" (Flexible Image Transport System).- Unterstützung für JPEG2000-Grafiken ist jetzt integriert.Unterstützte Formate:* Unidentified Flying Raw (* .ufraw)* Adobe Digital Negative (* .dng)* Alpha Raw Format (* .arw)* ARRIRAW Image (* .ari)* Canon Raw (* .crw, * .cr2)* DC25-Digitalkameradatei (* .dc2)* Epson RAW-Datei (* .erf)* Fuji-Rohbild (* .raf)* Hasselblad RAW Image (* .fff)* Hasselblad 3F Raw Image (* .3fr)* Kodak Raw Image (* .dcr, * .k25, * .kdc, * .kc2)* Leaf Camera RAW-Datei (* .mos)* Leica RAW-Bild (* .rwl)* Mamiya RAW Image (* .mef)* Minolta Raw Image (* .mrw)* Nikon Raw Image (* .nef, * .nrw)* Olympus Raw Image (* .orf)* Panasonic Raw Image (* .raw, * .rw2)* Phase One RAW-Bild (* .iiq)* PictureWorks PhotoEnhancer-Grafik (* .pxn)* Pentax Raw Image (* .pef)* Quicktake (* .qtk)* Samsung RAW-Bild (* .srw)* Sigma-Rohbild (* .x3f)* Sinar CaptureShop RAW-Bild (* .cs1)* Sony Raw-Format (* .srf, * .sr2)Download: http://os4depot.net/index.php?function= ... /ufraw.lha Homepage: http://ufraw.sourceforge.net

Back to previous page