Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

RetroPlay: Neue Videos online Published 08.12.2019 - 13:13 by AndreasM



InfoTime 12/2019: Prozessor-Jubiläum, abreißende Löt-Pads und rauchende Colts



Der Dezember steht ganz im Zeichen unserer Advents-Streams - jeden Samstag ab 20:15 unter

Wir haben aber natürlich auch wieder neue Videos: Nach dem Weihnachtsmärchen Loom kommt Sil-Western mit jeder Menge blaue Bohnen! Außerdem gibt es neue Folgen von "Back in Time" und wir gehen zurück in die Bastel-Ecke.



http://www.youtube.com/watch?v=ITlGZbZ4pAA





Loom #06: Ein feuerscheuer Drache (RetroPlay/Amiga)



Die Kugel hat's ans Licht gebracht - wir wissen, wie wir der Gang einen Schrecken einjagen! Also raus aus der Stadt, rauf auf's Land und dann eher ländliche Probleme in Angriff genommen: Unsinn mit Schafen! Muhaha... Wenn man ein grünes Schaf unsichtbar macht, ist es dann noch tatsächlich grün? Und kann man unsichtbare grüne Schafe entfärben? Diese Überlegungen werden sicher einmal nützlich sein, und wenn wir erst einmal ein bisschen Heile, Heile Gänsje gelernt haben, wird das Lämmchen bald wieder putzmunter sein. Und sicher vor dem Drachen. Im Gegensatz zu uns. Aaaargh!!!



http://www.youtube.com/watch?v=2hU9jm1RPHI





Ein Stützpunkt im Nether (Back to Minecraft #23)



Nether, der zweite Versuch: Diesmal stellen wir uns cleverer an, nehmen die richtige Ausrüstung mit in den Nether und bauen erst einmal einen sicheren Stützpunkt rund im das Portal. Nehmt das, Ghasts!



http://www.youtube.com/watch?v=DaIGwPk4FbU





Loom #07: Eine dunkle Höhle (RetroPlay/Amiga)



Der Drache ist vertrieben und wird so schnell wohl auch keine Schafe mehr jagen. Zeit, dass wir uns wieder den wirklich wichtigen Dingen des Lebens zuwenden... eh... wie zum Beispiel dem Herumirren in endlos langen dunklen Gängen oder so... Damit haben wir spätestens seit Zak Erfahrung genug. Also nein, keine Sorge, wir finden den Ausgang. Do the Moses, man... Außerdem gibt's ja noch den Telefonjoker... Aber was stellt man mit einer gigantischen Kugel an, die man nicht einfach "nehmen" kann?



http://www.youtube.com/watch?v=2ywWpeeWZbk





40 Jahre Motorola 68000 (BiT #48)



Der 68000 von Motorola ist wohl der erfolgreichste 16-Bit-Mikroprozessor aller Zeiten und hat ein zuhause in vielen Computern und Konsolen der 1980er gefunden - aber nicht nur da!

Anlässlich seines 40-jährigen Geburtstags beschäftigen wir uns intensiv mit ihm, reden über seine zeitgenössische Konkurrenz und schauen uns einige Geräte an, in denen er verbaut ist.



http://www.youtube.com/watch?v=3zbpP4A6Ybc Virtual Dimension schreibt:InfoTime 12/2019: Prozessor-Jubiläum, abreißende Löt-Pads und rauchende ColtsDer Dezember steht ganz im Zeichen unserer Advents-Streams - jeden Samstag ab 20:15 unter http://twitch.virtualdimension.de Wir haben aber natürlich auch wieder neue Videos: Nach dem Weihnachtsmärchen Loom kommt Sil-Western mit jeder Menge blaue Bohnen! Außerdem gibt es neue Folgen von "Back in Time" und wir gehen zurück in die Bastel-Ecke.Loom #06: Ein feuerscheuer Drache (RetroPlay/Amiga)Die Kugel hat's ans Licht gebracht - wir wissen, wie wir der Gang einen Schrecken einjagen! Also raus aus der Stadt, rauf auf's Land und dann eher ländliche Probleme in Angriff genommen: Unsinn mit Schafen! Muhaha... Wenn man ein grünes Schaf unsichtbar macht, ist es dann noch tatsächlich grün? Und kann man unsichtbare grüne Schafe entfärben? Diese Überlegungen werden sicher einmal nützlich sein, und wenn wir erst einmal ein bisschen Heile, Heile Gänsje gelernt haben, wird das Lämmchen bald wieder putzmunter sein. Und sicher vor dem Drachen. Im Gegensatz zu uns. Aaaargh!!!Ein Stützpunkt im Nether (Back to Minecraft #23)Nether, der zweite Versuch: Diesmal stellen wir uns cleverer an, nehmen die richtige Ausrüstung mit in den Nether und bauen erst einmal einen sicheren Stützpunkt rund im das Portal. Nehmt das, Ghasts!Loom #07: Eine dunkle Höhle (RetroPlay/Amiga)Der Drache ist vertrieben und wird so schnell wohl auch keine Schafe mehr jagen. Zeit, dass wir uns wieder den wirklich wichtigen Dingen des Lebens zuwenden... eh... wie zum Beispiel dem Herumirren in endlos langen dunklen Gängen oder so... Damit haben wir spätestens seit Zak Erfahrung genug. Also nein, keine Sorge, wir finden den Ausgang. Do the Moses, man... Außerdem gibt's ja noch den Telefonjoker... Aber was stellt man mit einer gigantischen Kugel an, die man nicht einfach "nehmen" kann?40 Jahre Motorola 68000 (BiT #48)Der 68000 von Motorola ist wohl der erfolgreichste 16-Bit-Mikroprozessor aller Zeiten und hat ein zuhause in vielen Computern und Konsolen der 1980er gefunden - aber nicht nur da!Anlässlich seines 40-jährigen Geburtstags beschäftigen wir uns intensiv mit ihm, reden über seine zeitgenössische Konkurrenz und schauen uns einige Geräte an, in denen er verbaut ist.

Back to previous page