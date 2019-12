Amiga Future Nachrichten Portal

Amiberry v3 auf Pinebook Pro Published 05.12.2019 - 12:33 by AndreasM



Nachdem ich dieses Jahr viel Zeit mit klassischen Amiga-Projekten verbracht habe, habe ich beschlossen, für mein nächstes Amiga-Projekt etwas anderes zu machen!



Ich habe beschlossen, die Amiberry v3 Amiga-Emulationsdistribution für günstige Arm-basierte Systeme wie den Raspberry Pi 4 (59 US-Dollar) und den kürzlich erschienenen 199 US-Dollar teuren Pinebook Pro-Laptop auszuprobieren.



Weitere Informationen: http://amigax1000.blogspot.com/2019/11/ ... o.html?m=1

