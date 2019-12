Amiga Future Nachrichten Portal

AmiCygnix: Claws Mail 3.9.2. veröffentlicht Published 05.12.2019 - 12:36 by AndreasM



Viele zusätzliche Funktionen, wie ein RSS-Aggregator oder ein Kalender, werden durch zusätzliche Plug-Ins bereitgestellt. Die meisten von ihnen sind in der claws-mail-Binärdatei kompiliert. Aufgrund schwerwiegender Probleme beim Portieren der Bibliothek "libetpan" ist die Unterstützung der Protokolle IMAP4 und NNTP nicht enthalten!



http://os4depot.net/?function=showfile& ... s-mail.lha



Homepage: Claws Mail ist ein auf GTK + basierender E-Mail-Client. Das Erscheinungsbild und die Benutzeroberfläche sind so gestaltet, dass sie sowohl neuen Benutzern aus anderen gängigen E-Mail-Clients, als auch erfahrenen Benutzern vertraut sind. Fast alle Befehle sind über die Tastatur zugänglich. Die Nachrichten werden im Standard-MH-Format verwaltet, das schnellen Zugriff und Datensicherheit bietet. Mit Sylpheed empfangene oder geschriebene E-Mails können problemlos importiert werden.Viele zusätzliche Funktionen, wie ein RSS-Aggregator oder ein Kalender, werden durch zusätzliche Plug-Ins bereitgestellt. Die meisten von ihnen sind in der claws-mail-Binärdatei kompiliert. Aufgrund schwerwiegender Probleme beim Portieren der Bibliothek "libetpan" ist die Unterstützung der Protokolle IMAP4 und NNTP nicht enthalten!Homepage: http://www.claws-mail.org

