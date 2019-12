Amiga Future Nachrichten Portal

Black Dawn Rebirth Version 1.1 veröffentlicht Published 04.12.2019 - 23:03 by Amiga_4000



Wer das Spiel bereits gekauft hat, meldet sich einfach unter "Mein Konto" an und klickt auf "Downloads".



Gute Nachrichten. Die Verzögerungen, die wir mit dem Diskettenanbieter hatten, geben uns hierbei auch die Möglichkeit alle derzeit produzierten Boxed-Editionen auch mit Version 1.1 auszuliefern.

Wie in unserer vorherigen Mitteilung zu dieser Verzögerung erwähnt, sollte der Versand der Boxed Editions Mitte Dezember beginnen, einschließlich Vorbestellungen.



Spielstände ab Version 1.0 sind mit der neuen Version 1.1 kompatibel. Sie können aus dem Unterordner „BDR“ kopiert werden.

Wir empfehlen jedoch, das Spiel von Anfang an neu zu starten, um sicherzustellen, dass die gesamte Handlung geladen wird.



Liste der Änderungen:

- Der Fehler beim Drehen nach links / rechts mit aktiviertem Bewegungseffekt wurd behoben.

- In vielen Terminals, die in den Levels verteilt sind, wurden Handlungen / Geschichten hinzugefügt.



