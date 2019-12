Amiga Future Nachrichten Portal

Tower 57 Amiga Update 13 ist ab sofort über den Online-Updater erhältlich Published 04.12.2019 - 19:06 by AndreasM Tower 57 Amiga Update 13 ist ab sofort über den Online-Updater erhältlich



- Fehlerbehebung: Ein Fehler im JSON-Writer konnte dazu führen, dass negative Floats beschädigt wurden. Dies könnte wiederum ein Grund für ungültige Speicherstände gewesen sein.

- Begrüßungsliste erweitert

